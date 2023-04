Filha de Cintia Dicker e Pedro Scooby dá show de fofura vestida de coelhinha

Celebrando a Páscoa, Cintia Dicker exibe a primogênita Aurora fantasiada de coelhinha e Pedro Scooby se derrete

Cintia Dicker (36) paralisou o Instagram ao compartilhar um clique fofo de sua filha, Aurora, de apenas três meses, que surgiu vestida de coelhinha para celebrar a páscoa neste domingo, 9. A modelo e a bebê estão no Rio Grande do Sul visitando a família, e por isso, o papai babão, Pedro Scooby, que está no Rio de Janeiro, se derreteu nos comentários da publicação.

Antes de celebrar a data, Cintia mostrou que levou a pequena para conhecer a páscoa em Gramado. Nos primeiros registros, Aurora aparece aconhechegada, deitadinha com uma roupinha felpuda rosa, que tem orelhinhas de ursinho: “A chuva parou. Partiu ver o coelhinho”, legendou a ruiva, que mostrou detalhes da viagem pelos stories.

Aurora conhece Gramado - Reprodução/Instagram

Cintia também compartilhou uma foto em que aparece vestida de coelha em um ensaio fotográfico e em seguida, adicionou uma foto em que aparece as perninhas de Aurora, que surge fantasiada com um rabinho do animal na sua primeira páscoa: “FELIZ PÁSCOA. Aproveite a Páscoa para fazer as pazes com o mundo e com a sua espiritualidade”, a modelo escreveu na legenda.

Nos comentários da publicação, Scooby babou á distância e demonstrou sua saudade: “Que amorrrrr”, disse. “Quero as duas coelhinhas”, escreveu em um segundo comentário com um emoji apaixonado. Pelos stories, o surfista declarou: “Hoje meu nome é saudade”, já que está distante de seus 4 filhos e da esposa nesta páscoa.

Aurora passa dos limites da fofura com look para viagem:

Discreta em sua vida pessoal, Cintia Dicker tem aberto algumas exceções para compartilhar alguns registros fofos de sua primogênita Aurora, de 3 meses, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, como aconteceu na última quarta-feira, 5, quando a ruiva exibiu o aerolook da pequena, que foi para o sul acompanhada da mamãe visitar a família.