Filha de Pedro Scooby passa dos limites da fofura com look para viagem

Modelo Cintia Dicker se derrete ao exibir 'aerolook' da pequena Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby

Discreta em sua vida pessoal, Cintia Dicker (36) tem aberto algumas exceções para compartilhar registros fofos de sua primogênita Aurora, de 3 meses, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34). Nesta quarta-feira, 05, a modelo encantou os seguidores ao compartilhar o ‘aerolook’ da pequena.

Nos stories, Cintia publicou um clique em que Aurora surge no colo, usando um conjuntinho de tricô branco da cabeça aos pés, incluindo uma touca fofa que tem orelhinhas de bichinhos. A pequena aparece super confortável e dá um sorriso largo para a câmera: “O aerolook gente!!!”, a mamãe se derreteu com o emoji de risadas.

Cintia Dicker se derrete com aerolook de Aurora - Reprodução/Instagram

A ruiva também compartilhou um stories de Pedro Scooby, que lamenta a partida da pequena: “Acabei de deixar minha bebezuca no aeroporto com a mamãe, com a minha sogrinha também, elas vão pro sul visitar a família, vai ser bom também que vou ter um tempinho só eu e o Dom aqui no Rio”, o surfista entrego o destino das meninas e disse que ficará com seu primogênito, que está de férias no Brasil.

Cintia Dicker se derrete ao flagrar Dom em momento fofo com Aurora:

Cintia Dicker, flagrou um momento de carinho entre o primogênito do marido, Dom (11), fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46), com sua única filha, a recém-nascida Aurora. O menino mora em Portugal com a mãe, mas está passando as férias no Brasil com o pai, o surfista Pedro Scooby.

No registro, publicado no perfil da modelo, Dom aparece encantado e dá um beijinho na cabeça da irmãzinha que está em seu colo. Vestida de branco, a bebê aparece feliz com o carinho do irmão mais velho: “Não dá”, Cintia se derreteu na legenda do registro fofo entre as crianças.