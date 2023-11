Neymar Jr surge agarradinho com Mavie enquanto se recupera de cirurgia

Em recuperação de cirurgia, Neymar Jr passa o domingo com a filha no colo

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou o domingo em ótima companhia. Ele está se recuperando da cirurgia no joelho e curtiu o tempo livre na companhia de sua filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Na manhã de domingo, o atleta apareceu com a bebê dormindo em seu colo ao fazer stories em seu perfil no Instagram. A bebê apareceu tranquila com look branco e rosa enquanto o papai cuidava dela.

Vale lembrar que Neymar Jr está de repouso após a cirurgia que fez no joelho. Ele foi operado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e faz a sua recuperação na Grande São Paulo. O atleta já teve alta hospitalar e descansa em casa.

A lesão de Neymar aconteceu durante um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai em outubro deste ano. Ele teve a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Agora, ele faz a recuperação com fisioterapia, mas deve ficar afastado dos campos de futebol por alguns meses.

Bruna Biancardi revela perrengue com falta de energia elétrica

A influenciadora digital Bruna Biancardi também sofreu com a falta de energia que aconteceu em vários bairros da Grande São Paulo desde sexta-feira, 3, até o sábado, 4, por causa das chuvas. A estrela contou que enfrentou perrengues ao passar a noite no escuro com a filha recém-nascida, Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas redes sociais, Biancardi desabafou sobre como foi ficar sem energia elétrica em casa. "Gente, simplesmente mais de vinte e quatro horas sem energia na minha casa. Uma beleza. Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia", disse ela.

Ela contou que teve a ajuda da irmã e do cunhado na noite de perrengue. "Meus pais viajando, só tava eu, minha irmã, a Mavie e o meu cunhado. Foi um perrengue a noite inteira. Tomei banho gelado, esquentei água no fogão para ela (Mavie) tomar banho. Tá tudo um caos, várias árvores caídas nas estradas", contou ela.