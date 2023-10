Neymar Jr encanta ao postar clique inédito da filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr surgiu com a filha recém-nascida, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao postar um clique inédito da filha, Mavie. A menina, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, nasceu no último dia 6.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a bebê, que está usando um macacão rosa, aparece dormindo nas pernas do papai. O atleta, vale lembrar, também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, de seu relacionamento com Carol Dantas.

Vale lembrar que Neymar retornou ao Brasil após se lesionar na derrota por 2 a 0 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevidéu, nesta última terça-feira, 17, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o atacante do Al-Hilal sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Ele terá que passar por uma cirurgia, mas a data ainda não foi definida. A recuperação do jogador pode levar, no mínimo, seis meses.

A equipe de Neymar também divulgou um comunicado sobre a lesão. "O atacante Neymar Jr da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico em data ainda a ser definida para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta", diz a nota.

Confira a foto:

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi fala sobre sua experiência com a maternidade

Nesta quarta, 18, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores no Instagram e, logo de cara, a influencer respondeu uma pergunta sobre maternidade e tudo o que tem vivido após o nascimento de Mavie. "Tem sido ainda melhor do que eu sonhei. Cada dia eu e ela nos conhecemos um pouco mais. É um amor diferente, não dá para explicar", escreveu ela ao ser questionada sobre como está sendo essa nova fase, muito esperada por ela. Saiba mais!