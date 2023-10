Após nascimento de Mavie, Bruna Biancardi fala sobre sua experiência com a maternidade

A influencer Bruna Biancardi ainda contou detalhes do parto sobre o nascimento de sua filha com o jogador, Neymar Jr

Nesta quarta, 18, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores no Instagram e, logo de cara, a influencer respondeu uma pergunta sobre maternidade e tudo o que tem vivido após o nascimento de Mavie, de seu relacionamento com Neymar Jr.

"Tem sido ainda melhor do que eu sonhei. Cada dia eu e ela nos conhecemos um pouco mais. É um amor diferente, não dá para explicar", escreveu Bruna ao ser questionada sobre como está sendo essa nova fase, muito esperada por ela.

Logo em seguida, Bruna ainda falou sobre a tentativa do parto normal. "Dolorida, mas não mudaria nada, teria feito tudo da mesma forma. Foi essencial ter tentado o parto normal e vivido a experiência para chegar sem tanto medo na cesárea. Se eu tivesse ido direto para a cesárea, teria ficado com muito medo e não teria aproveitado tanto o momento como aproveitei".

Mais cedo na manhã desta quarta-feira, 18, Bruna aproveitou um breve intervalo enquanto a herdeira, Mavie, dormia para atualizar seus seguidores sobre os últimos dias: “Aparecendo aqui nos intervalos entre as sonecas da Mavie para dar oi para vocês, estou voltando aos pouquinhos”, a influenciadora iniciou em vídeo.

“Gente, era hoje o dia que a gente tinha planejado para ela nascer, mas ainda bem que ela nasceu antes, porque eu não imagino meus dias sem ela. O que eu teria feito sem ela? Não, não”, a mamãe se declarou pela pequena, que surpreendeu ao chegar ao mundo mais cedo do que o previsto, no último dia 6.

Por fim, Bruna contou como estão sendo seus primeiros dias vivenciando a maternidade: “Mamães de plantão, que estão esperando para ter o primeiro bebê, olha o look do dia é roupão, melhor coisa. Coloco o sutiã de amamentação por baixo e fico de roupão, porque camisola, camisa, suja tudo e o roupão é mais prático”, declarou.

Bruna Biancardi exibe decoração da maternidade de Mavie:

No último domingo, 15, Bruna Biancardi decidiu dividir alguns detalhes da decoração da maternidade luxuosa em que recebeu sua filha. Em vídeo, a influenciadora exibiu a decoração do quartinho da bebê e ainda mostrou as lembrancinhas personalizadas para as visitas se recordarem do nascimento de Mavie.

Como a criança veio algumas semanas antes do previsto, Bruna contou que tudo havia sido feito às pressas, mas que saiu perfeito. A morena também disse que foi criado um conceito para a maternidade da pequena, com elementos como balões, laços e corações por todos os lados, com cores personalizadas e repletas de significado.