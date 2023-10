Bruna Biancardi mostra detalhes do quarto da maternidade de Mavie

Bruna Biancardi mostra o quarto de sua filha com Neymar na maternidade e exibe os detalhes das lembrancinhas personalizadas da Mavie

No último dia 6, o jogador Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi anunciaram a chegada de sua primeira filha, Mavie. Desde então, a nova mamãe do pedaço passou a publicar várias fotos e vídeos para registrar esse momento especial de sua vida.

E através dos seus stories neste domingo, 15, a morena mostrou alguns detalhes da maternidade da filha. Em vídeo, ela exibiu a decoração do quartinho da bebê e ainda as lembrancinhas personalizadas para as visitas se recordarem do nascimento de Mavie.

Como a criança veio algumas semanas antes do previsto, Bruna contou que tudo havia sido feito às pressas, mas que saiu perfeito. Ela também disse que foi criado um conceito para a maternidade da pequena, com elementos como balões, laços e corações por todos os lados.

O vídeo mostra a entrada do quarto com uma placa personalizada 3D, além de uma recepção com docinhos, guloseimas, garrafas e água, todas com embalagens personalizadas com o nome de Mavie. Além disso, as lembrancinhas também contaram com velas e bolinhos para os visitantes se deliciarem.

A decoração do quarto da mamãe e do bebê também foi especial! Cheia de buquês flores, a maternidade do hospital contou com lençóis personalizados na cor lilás, além de detalhes como a inicial de Mavie, pequenos balões e lacinhos.

Confira as fotos:

Bruna Biancardi mostra Mavie vestida de ursinha

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está em casa com sua filha recém-nascida, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. E no último sábado, 14, a bebê apareceu dando um show de fofura nas redes sociais. Em seus stories, Bruna compartilhou uma foto encantadora com a pequena.

A menina apareceu tirando uma sonequinha no colo da mãe, enquanto estava vestindo um macacão de ursinho. A peça, de cor branca e com pelinhos, deixou Mavie ainda mais charmosa. "Ursinha", falou a mamãe de primeira viagem ao abrir sua intimidade com os seguidores, exibindo o rostinho da garota.

