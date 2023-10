Nasceu! Fernanda Lacerda, ex-Mendigata, apresenta filho recém-nascido

Ex-panicat Mendigata, Fernanda Lacerda celebra o nascimento e exibe o rostinho de seu primeiro filho, o pequeno Gabriel

Fernanda Lacerda, a ex-panicat que ficou conhecida como 'Mendigata' do programa 'Pânico', está em festa com o nascimento de seu primogênito, o pequeno Gabriel Lacerda Cavalcanti. Através das redes sociais, a influenciadora digital surgiu radiante para apresentar o pequeno logo após o parto, que aconteceu no último sábado, 29.

Em seu perfil oficial no Instagram, Fernanda revelou mais detalhes sobre seu trabalho de parto. Em seu relato, a morena contou que chegou à maternidade luxuosa eleita para o nascimento do herdeiro com cerca de seis centímetros de dilatação. Uma hora depois, ela atingiu os oito centímetros e fez diversos exercícios durante o processo, inclusive, na banheira.

“Menos uma contração e estava cada vez mais perto do nosso encontro”, Fernanda celebrou até mesmo as dores do parto. Apesar de tentar a via normal, a influenciadora contou que precisou se submeter a uma cesária de última hora: “Tínhamos tentado de tudo, mesmo com 10 cm de dilatação ele ainda estava alto e não descia”, ela relatou.

Mesmo com os planos frustrados, Fernanda não se abateu e comemorou o nascimento do pequeno: "Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente como tem que acontecer... e a única coisa que importa é ele vir com muita saúde da melhor forma pra ele”, disse Fernanda em seu stories do Instagram.

Por fim, a influenciadora apresentou o pequeno, ao compartilhar alguns registros feitos pela fotógrafa Raphaela Mafra. No clique, ele aparece fofíssimo ainda no hospital, logo após curtir seu primeiro encontro com a mamãe. Fernanda também dividiu um registro dos pézinhos do recém-nascido para anunciar sua chegada; confira as imagens:

Fernanda Lacerda exibe rostinho do primeiro filho, Gabriel - Reprodução/Instagram

Quem é o pai do filho de Fernanda Lacerda?

Fernanda Lacerda anunciou a gravidez em junho deste ano. A influenciadora estava à espera do primeiro filho do empresário carioca Anderson Cavalcanti. Os dois estão separados, mas ela deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação na época. Apesar das especulações, ela não compartilhou registros com o pai do pequeno após o parto.