Lembra dela? Ex-Mendigata, Fernanda Lacerda exibe barrigão de grávida ao ir à praia

Fernanda Lacerda exibe barrigão de grávida ao ir à praia; ela está separada do pai da criança

Ex-integrante de A Fazenda, a musa Fernanda Lacerda deixou os seguidores impressionados ao ser flagrada na praia exibindo seu barrigão. Ela aproveitou esta quarta-feira, 2, para curtir um passeio na praia.

Esperando seu primeiro filho, a eterna Mendigata do programa Pânico na TV mostrou toda a sua beleza. Desfilando pelas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ela também aproveitou para se proteger do sol e reforçou o uso de protetor solar.

Fernanda Lacerdaanunciou a gravidez só em junho. Ela espera o primeiro filho do empresário carioca Anderson Cavalcanti. Os dois estão separados, mas ela deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação.

Recentemente, ela também contou que está fazendo fortalecimento do assoalho pélvico para o parto. "No pré e pós-parto, a fisioterapia pélvica prepara o corpo da mulher para todas as alterações que possam ocorrer durante a gestação. Além de preparar o corpo para o nascimento do bebê, a fisioterapia pélvica é como um cuidado com a saúde de ambos, mãe e filho. Então, todos os exercícios para o assoalho pélvico são indispensáveis", disse ela.

Veja:

