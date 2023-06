Namorada de João Gomes mostra barriguinha de um mês e surpreende: "Tem certeza?"

Namorada de João Gomes mostra barriguinha; seguidores ficaram impressionados com o tamanho

A jovem Ary Mirelle, que está esperando o primeiro filho do cantor João Gomes, encantou os seguidores nesta segunda-feira, 12, ao publicar pela primeira vez as fotos de sua barriguinha. Ela está ainda bem no início da gestação, mas já mostrou que o corpo está mudando.

Nas fotos, ela surge com uma longa camisa branca bem estilosa e deixa a barriga de fora. "Atualizando a foto da bio e aproveitando pra mostrar a barriguinha de um mês", declarou ela ao compartilhar os cliques do fotógrafo Lucas Soares.

Nos comentários, muitos elogios para a jovem que surpreendeu os fãs com o tamanho da barriga. "Parece que é de 4 meses. Se cuida, tá linda", comentou um. "Meu Deus, a maternidade tá realçando sua beleza", escreveu outro. "Tem certeza que é um mês só?", disparou outro.

Ary Mirelle e João Gomes anunciaram a gestação na semana passada. “Fomos abençoados, vamos ser papais”, disseram na legenda da foto publicada nas redes sociais na qual os dois posaram com os testes de gravidez nas mãos.

Os dois reataram o namoro pouco tempo após um curto período separado. Na época, João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle e se declarou à jovem. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro.

Veja:

Ary Mirelle se declara para João Gomes

No início do mês, a influenciadora digital Ary Mirelle decidiu usar suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques com o namorado, o cantor de piseiro João Gomes, fazendo uma linda declaração para o amado.

“Eu já sabia que era para vida”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Ary e João aparecem abraçados, curtindo o mar do estado de Alagoas, em clima de muito romance.