João Gomes ganha linda declaração de Ary Mirelle: ‘Para vida’

Casal formado pelo cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle chegou a terminar recentemente, mas já estão firmes novamente

Neste último sábado, 3, a influenciadora digital Ary Mirelle decidiu usar suas redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques com o namorado, o cantor de piseiro João Gomes, fazendo uma linda declaração para o amado.

“Eu já sabia que era para vida”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Ary e João aparecem abraçados, curtindo o mar do estado de Alagoas, em clima de muito romance.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para o lindo casal, que chegou a terminar recentemente, após algumas falas da mãe do cantor, mas já voltaram e hoje vivem um relacionamento firme e forte.

“Lindos!”, exaltou a modelo e influenciadora digital Karoline Lima. “Lindos”, exclamou a cantora e ex-participante do Big Brother Brasil 20Gabi Martins. “Eu te amo, princesa… tô na estrada e acordei agora… ainda não chegamos no destino. Você é a coisa mais linda desse mundo. Tô doido pra te ver e te agarrar bem muitão de novo”, respondeu João, todo apaixonado.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição do casal formado pela influenciadora digital Ary Mirelle e o cantor João Gomes.

Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)



João Gomes confirma volta com Ary Mirelle em declaração apaixonante para amada

Pouco mais de um mês após o término do relacionamento, João Gomes anunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.