João Gomes confirma volta com Ary Mirelle em declaração apaixonante

Cantor João Gomes reata namoro com ex pouco tempo depois de declarações polêmicas de mãe

Nesta quarta-feira, 10, o cantor de piseiro João Gomes (20) anunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. Pouco mais de um mês após o término do relacionamento, o artista confirmou os boatos de que teriam reatado após falas polêmicas de sua mãe sobre a nora.

“Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.

João Gomes e Ary Mirelle anunciam volta do relacionamento: "Vale a pena lutar por quem a gente ama". pic.twitter.com/wiIkDbFvbn — Latinos Brasil (@LatinosBRA) May 11, 2023

“É isso... você é meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado”, escreveu a influenciadora digital, ao publicar um vídeo ao lado do cantor. Ary ainda apareceu nas redes sociais agradecendo o apoio dos internautas. “Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigada por todo carinho. Estou sensível kkkkkk”, comentou.

Ary E João Gomes Voltaram 😍😍😍😍 pic.twitter.com/tc8awBq9CI — ' 𝓙 🦋 (@TremBarbie003) May 11, 2023

João Gomes faz desabafo após término do namoro

Na última sexta-feira, 05, o cantor João Gomes usou as suas redes sociais para desabafar sobre as polêmicas em que está envolvido após o término de seu relacionamento com a estudante de enfermagem, Ary Mirelle, de 21anos, com quem se relacionou durante cinco meses. Em sua conta no Instagram, ele foi sincero ao compartilhar com o público o processo delicado que está enfrentando. "Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também... Quem sabe assim eu plante o bem...", declarou.