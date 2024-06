Nadja Haddad faz tatuagem em homenagem aos gêmeos após perder um dos bebês

A apresentadora Nadja Haddad decidiu eternizar em sua pele o amor aos filhos gêmeos, Antônio e José: 'Por onde eu for os levarei'

A apresentadora Nadja Haddad revelou aos seguidores que realizou uma bela homenagem aos filhos gêmeos, nascidos prematuramente em abril deste ano. Antônio faleceu poucos dias após o parto, e José segue internado na UTI.

Na noite de quinta-feira, 13, em seu Instagram oficial, Nadja mostrou que tatuou a marca dos pezinhos dos bebês. Na homenagem de Antônio, a apresentadora do 'Bake Of Brasil' complementou o desenho do filho com asas de anjo.

"Antônio e José, meus filhos, por onde eu for os levarei. Caminharemos juntos nessa jornada guiada por Deus, seguindo os passos de Jesus", escreveu ela ao exibir o resultado final. Antes de realizar a homenagem, Nadja Haddad explicou que, além do coração, decidiu eternizar os bebês em sua pele.

"Eu adoro tatuagens que tenham sentido, tenham história, e gosto de marcar em mim. Ainda que esteja marcada no coração, eu gosto de tatuar o que marca um tempo na minha vida. E vou fazer uma homenagem aos meus filhos, não podia ser diferente", disse.

Recentemente, a apresentadora e o marido, Danilo Joan, puderam segurar o pequeno José no colo pela primeira vez. O relato do momento emocionante foi compartilhado em vídeo pelo político em suas redes sociais.

"Não dá para explicar a sensação de poder pegar o José no colo. Confesso que estou em choque e pude sentir meu coração batendo fora de mim. Não é fácil viver o processo entre o luto e a esperança, mas a certeza de que Deus é bom o tempo todo e de que ele está no controle de tudo nos dá forças para seguir firmes no processo para vivermos o propósito!", escreveu ele na legenda da postagem.

Nadja Haddad homenageia os filhos gêmeos - Foto: Reprodução / Instagram

Nadja Haddad se emociona ao pegar o filho no colo

Nadja Haddad usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 30, para dividir um momento especial com os seguidores. Ela postou algumas fotos com o filho, José no colo, e falou sobre como se sentiu ao ter o pequeno em seus braços, que está na UTI por nascer prematuro.

"Nos últimos tempos, vivemos entre o luto e a esperança. Embebidos de fé e otimismo. E, cada vez mais, Deus tem nos mostrado que o caminho é esse: o da fé! Vivemos mais um milagre, mais uma vitória… Eu, Nadja, tive a benção de fazer o 'canguru', que é ter meu bebê deitadinho no meu colo, pele com pele, coração com coração…", contou.

"O que para muitas mães e muitos pais é comum, habitual, pra nós é a representação de um excelente avanço, um presentão! Foi a primeira vez que senti meu filho, nas minhas mãos, no meu colo! Que eu pude abraçá-lo, sentir o cheirinho dele, beijá-lo, ainda que de máscara… Por 2 horas, conversei, cantei, orei, contei um monte de coisas…", celebrou; confira o registro!