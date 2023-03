Momento fofura! John Legend compartilha momento com filha recém nascida junto com a esposa

Chrissy Teigen e John Legend são pais de três filhos, Luna, Miles e Esti

Chrissy Teigen (37) compartilhou, na madrugada desta quarta-feira, 1º, no Instagram, um momento carinhoso com o marido, John Legend (44), e a filha, Esti Maxine Stephens, de 3 meses.

A modelo e o cantor apareceram segurando no colo sua quarta filha, enquanto davam um 'beijinho sanduiche' nela: "Primeiro beijo", legendou a apresentadora no vídeo. A pequena usava o que parece ser um saco de dormir rosa no vídeo fofo, enquanto mamãe e papai combinam com roupas pretas.

O cantor anunciou a chegada da terceira filha do casal na sexta-feira, 13 de janeiro, em um show privado.

Recentemente, o casal encantou os seguidores ao compartilhar a primeira foto em família. Na imagem, ainda aparecem os outros dois filhos do casal, Luna, de 6 anos, e Miles, 4.

"Na sexta-feira, recebemos Esti Maxine Stephens em nossa família, e nossa casa está transbordando de amor e alegria. Estou admirado com a força e resiliência da Chrissy e estou tão emocionada por ver como a Luna e o Miles abraçam a sua irmã mais nova. Estou tão, tão grata, mas isso não parece ser uma palavra suficientemente grande..", escreveu na legenda.

Em setembro, durante a gestação de Esti, Chrissy falou à People sobre o seu terceiro filho, Jack, que morreu em 2020 após um parto prematuro.

"Quando você viu o pior, você quase se sente pronto para qualquer coisa. Dizem: 'Você tem uma casca grossa', e é verdade. Uma casca grossa e é capaz de lidar melhor com as emoções que surgem quando se machuca ou se decepciona novamente. Mas, claro, ainda dói, e você aprende o quão importante é poder cuidar de si mesmo, fazer terapia e conversar com as pessoas sobre quaisquer preocupações ou ansiedades que tenha. Mas acho que milagres estão sempre acontecendo, e há muitas maneiras de fazê-los acontecer”, disse ela.