Menino ou menina? Xande de Pilares revela sexo e nome do filho caçula

Chá 'Revelação'! Xande de Pilares divide momento emocionante da descoberta do sexo e revela nome do primeiro herdeiro com Thay Pereira

O cantor Xande de Pilares viveu um momento emocionante no último sábado, 12! O ex-integrante do grupo 'Revelação' organizou um chá para descobrir o sexo de seu primeiro filho com a namorada Thay Pereira. Através das redes sociais, o músico também revelou o nome escolhido: ele espera uma menina que se chamará Estrela.

Xande compartilhou em seu perfil oficial no Instagram detalhes da decoração do evento especial. A celebração apresentava tons neutros e foi personalizada com os possíveis nomes do bebê, que teve seu sexo revelado por meio de fumaça colorida. Se fosse um menino, o nome escolhido seria Ben, mas como é uma menina, será Estrela.

Inclusive, o papai orgulhoso elegeu uma de suas canções para compor o vídeo do momento da descoberta, ‘Tá escrito’, em que ele canta justamente o nome de sua única filha menina: “Na vida é preciso aprender; Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta. A estrela que tem que brilhar”, diz um trecho da música.

Na legenda, Xande aproveitou para se declarar para a pequena: “É com muita felicidade que compartilhamos com vocês que é menina!!! Tava escrito. Seja bem-vinda, ESTRELA!!! Papai e mamãe já te amam demais”, escreveu o papai, que ganhou muitos elogios nos comentários: “Esse é o verdadeiro chá Revelação”, brincou um. "Que alegria!! Parabéns irmão", disse Viviane Araujo.

Vale lembrar que o músico, de 53 anos, e a modelo, de 23 anos, engataram o relacionamento em 2020. Atualmente, eles residem juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e aguardam ansiosos a chegada de Estrela. Além disso, Xande já é pai de dois homens: Alexandre Lucas, que tem 23 anos, e Alexandre Junior, de 22 anos.

Quem é a namorada de Xande de Pilares?

Em outubro deste ano, Xande de Pilares revelou que sua família iria aumentar! A novidade lançou olhares curiosos para a namorada do cantor, Thay Pereira, que tem 23 anos de idade. Ela é modelo, atriz e nutricionista. Nas redes sociais, ela dá dicas de alimentação saudável para seus fãs e também ostenta a sua beleza impecável em várias fotos de sua rotina.

Além disso, Thay sempre aparece de biquíni na praia ou na piscina e também já revelou que faz aulas de pandeiro. Inclusive, recentemente, a morena mostrou que sua barriguinha já estava apontada no terceiro mês de gestação ao posar em praia no Rio de Janeiro: “Será que já posso entrar na fila preferencial?”, Thay brincou com a nova silhuete na legenda; veja o clique!