MC Mirella se emociona ao ver rosto da filha no ultrassom: "Nossa Sereninha"

Grávida pela primeira vez, MC Mirella dividiu com os seguidores das redes sociais as imagens do ultrassom 3D da filha

MC Mirella usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para dividir um momento bastante emocionante. Grávida pela primeira, a cantora realizou um exame de ultrassom 3D e ficou emocionada ao ver o rostinho da filha.

Ao dividir as imagens do exame nos Stories do Instagram, a artista se derreteu pela bebê, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves, que se chamará Serena. "Nossa Sereninha", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda.

Mirella e Dynho confirmaram a gravidez em maio. Na ocasião, eles publicaram um vídeo no Instagram e contaram como descobriram que seriam pais. A cantora explicou que decidiu fazer um teste de farmácia após começar a notar que estava ganhando peso e que seu ciclo menstrual estava atrasado, além disso, ela também passou a ficar muito enjoada. "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", escreveu a mais nova mamãe

Depois de anunciar que a família cresceu, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, está dividindo detalhes da gestação com os seguidores, e recentemente, ela contou que começou a sentir vontade de um tempero peculiar: canela.

"Eu tô louca para comer canela. Tipo, bolinho de chuva, churros, arroz-doce com canela", ela disse, revelando que algumas pessoas revelaram que não pode comer o condimento durante a gravidez. "Será que vai dar alguma m**** se eu comer um churros ou fazer um bolinho de chuva com canela? As pessoas me deixam apavorada, simplesmente, e isso que acontece comigo", desabafou.

Confira as fotos do ultrassom:

Ultrassom da filha de Mirella - Reprodução/Instagram

Mirella revela medo após sofrer queda

A cantora MC Mirella passou por um baita susto durante a espera de sua primeira herdeira! Nesta última segunda-feira, 28, a funkeira usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero e atualizar seu estado de saúde após ter sofrido uma queda ao desembarcar de um veículo durante uma viagem.

"E eu que cheguei aqui em Maceió, to descendo pra ir pro hotel e eu caio do carro… Que desespero. Olha, é só Jesus para me proteger porque levei um tombo... Cai não sei se foi de joelho, porque foi tão rápido, que já sai me levantando", disse em um trecho do desabafo.