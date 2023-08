MC Mirella revela medo após sofrer queda durante gravidez: ‘Desespero’

Que susto! Cantora MC Mirella sofre queda de veículo em meio à espera da primeira filha com o dançarino Dynho Alves

A cantora MC Mirella passou por um baita susto durante a espera de sua primeira herdeira ao lado do dançarino Dynho Alves! Nesta segunda-feira, 28, a funkeira usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero e atualizar seu estado de saúde após ter sofrido uma queda ao desembarcar de um veículo durante uma viagem.

Mirella publicou um vídeo no stories do Instagram para detalhar o ocorrido: “E eu que cheguei aqui em Maceió, to descendo pra ir pro hotel e eu caio do carro… Que desespero. Olha, é só Jesus para me proteger porque levei um tombo... Cai não sei se foi de joelho, porque foi tão rápido, que já sai me levantando”, iniciou o desabafo.

A funkeira ainda lembrou de outro susto que passou durante a espera pela primeira filha, que se chamará Serena: “Eu bati a barriga uma vez, que eu postei para vocês também, que faz muito tempo. Foi quando estava fazendo um show, que me empurraram em um cano, no ferro, e eu bati a barriga", Mirella detalhou a situação.

“Agora dessa vez eu caí do carro, sei lá que altura era aquilo, mas era muito alto... Meu pé não alcançou o chão. Eu estou acostumada a descer e já alcançar o chão. Botei o pé no chão, meu amor, não deu. Fui logo caindo, foi de joelho… Agora estou com medo”, completou a ex-peoa do reality show da Record, ‘A Fazenda’.

Por fim, a funkeira revelou que ainda não conseguiu ir ao médico, mas que pretende passar por uma consulta logo que retornar a São Paulo: “Não deu tempo de ir ao médico e estou longe do meu médico. Eu estou com dor, porém eu acho que vai ficar tudo bem”, Mirella atualizou seus seguidores após o susto.

Vale lembrar que a funkeira ficou famosa com canções como ‘Abusada’ e ‘Amiga Falsiane’. Em 2020, Mirella participou do reality show ‘A Fazenda’ e no ano seguinte, ela e o marido foram para o 'Power Couple Brasil' na Record. Entre idas e vindas, o casal anunciou a gravidez da primeira herdeira em maio deste ano.

MC Mirella revela desejo inusitado na gravidez:

A mais nova mamãe do pedaço já está cheia de desejos! Grávida de sua primeira filha com o cantor Dynho Alves, MC Mirella revelou que começou a sentir vontade de um tempero peculiar durante sua gestação.