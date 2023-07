Grávida, MC Mirella revela seu desejo peculiar de comida

Em seus stories, MC Mirella compartilhou desejo peculiar por comida que está sentindo durante sua gravidez; descubra qual é!

Nesta segunda-feira, 24, a cantora de funk MC Mirella usou seus stories do Instagram para compartilhar um desejo. Grávida de sua primeira filha com o cantor Dynho Alves, a artista começou a sentir vontade de um tempero peculiar durante sua gestação.

Em vídeo, Mirella disse que está com desejo de comer canela. "Eu tô louca para comer canela. Tipo, bolinho de chuva, churros, arroz-doce com canela", ela disse. Contudo, ela disse estar triste porque várias pessoas lhe disseram que não pode comer o condimento durante a gravidez. "Ai eu fico aqui nessa agonia. O que eu faço?", perguntou a cantora.

Em seguida, ela questiona se a canela realmente irá fazer mal para sua gestação. "Será que vai dar alguma m**** se eu comer um churros ou fazer um bolinho de chuva com canela? As pessoas me deixam apavorada, simplesmente, e isso que acontece comigo", desabafou.

A funkeira também compartilhou o seu medo de tomar café e lamenta que todas as coisas que ela gosta estão proibidas. "Ficam me atazanando. Eu vou tomar café em cafeterias e quero um cappuccino, mas não pode, porque cappuccino vai café e canela, que não pode. O que eu faço da minha vida?", disse ela com carinha triste.

MC Mirella surge com roxo no pescoço, mas explica motivo

Em julho de 2023, a funkeira MC Mirella decidiu conversar com seus seguidores nas redes sociais. Por meio de uma caixinha de perguntas, ela foi questionada sobre uma mancha roxa que apareceu em seu pescoço. A artista negou que fosse um hematoma e explicou que era uma tatuagem sendo apagada.

“Mi, o que é isso no seu pescoço? Parece hematoma”, perguntou um internauta, respondido por Mirella nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “Remoção de tatuagem”, respondeu a cantora, ressaltando que tem recebido diversas perguntas sobre o assunto.

Além disso, Mirella apareceu dançando ao lado de seu parceiro, Dynho Alves, exibindo sua barriguinha de seu quarto mês de gestação. Recentemente, teve até mesmo sua gravidez posta em prova pelos seguidores. “Muita gente desocupada acha que tenho cara de besta que fica mentindo na internet em busca de engajamento”, disparou, após um fã defender ela sobre as críticas de pessoas que duvidavam que ela estava grávida.