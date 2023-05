MC Mirella e Dynho Alves confirmam gravidez: "Um serzinho muito amado"

Nas redes sociais, MC Mirella e Dynho Alves contaram aos seguidores que estão à espera do primeiro filho

MC Mirellae Dynho Alvesestão à espera do primeiro filho! Na noite desta quinta-feira, 11, o casal compartilhou nas redes sociais um vídeo contando a novidade aos fãs.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a cantora explica que decidiu fazer um teste de farmácia após começar a notar que estava ganhando peso e que seu ciclo menstrual estava atrasado, além disso, ela também passou a ficar muito enjoada.

"Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", escreveu a mais nova mamãe do pedaço na legenda da publicação.

Já no vídeo, Dynho falou sobre a descoberta. "Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora, nada foi planejado, mas foi algo que sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós", confessou.

Os amigos e fãs parabenizaram o casal. "Não tava aguentando mais guardar segredo!!! Toda felicidade do mundo e que Deus guarde esse neném de todo mal", disse a cantora Pocah. "Deus abençoe vocês", desejou Jojo Todynho. "Parabéns. Que Deus abençoe", falou uma seguidora. "Parabéns, que esse baby venha com muita saúde!", comentou uma fã.

Vale dizer que mais cedo o colunista Leo Dias revelou que Mirella e Dynho seriam pais. Após a revelação do jornalista, a cantora fez uma publicação nos Stories do Instagram em que aparece dançando uma música com a letra "não tô ligando para o que tão falando" e levantando a blusa para exibir a barriga.

Confira o vídeo da confirmação da gravidez:

