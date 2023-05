MC Mirella exibe barriga e reage a boato de gravidez

Segundo colunista, Mirella estaria grávida de Dynho Alves

MC Mirella (24) reagiu ao boato de que estaria grávida. A cantora fez uma publicação em seu Instagram, nesta quinta-feira, 11, dançando uma música com a letra "não tô ligando para o que tão falando" e levantando a blusa para exibir a barriga. O vídeo foi postado logo após o colunista Leo Dias afirmar que ela espera um filho com Dynho Alves, seu ex-marido, com quem tem sido vista nas últimas semanas.

Em sua reação, Mirella ainda chamou atenção para seu conteúdo adulto no OnlyFans. "Pra quem tá querendo saber da minha vida, faz favor e clica aí no link. Beijos, assina", ironizou ela.

Mirella e Dynho estão se reaproximando. Recentemente, a cantora afirmou que mesmo não tendo voltado o relacionamento oficialmente com o ex-marido, os dois estão juntos “firmes e fortes”, em uma entrevista ao perfil Sobre Funk.

Os dois têm um relacionamento envolto em polêmicas, com idas e vindas e já chegaram a ser casados. Quando ele participou da 'Fazenda', acabou ficando bem próximo da blogueira Sthe Matos, o que causou um grande bafafá, já que os dois eram comprometidos

O boato surgiu após fontes próximas ao casal confirmarem à coluna do Leo Dias, do Metrópoles, sobre a gestação da ex-Fazenda. Recentemente, ela tem aparecido menos nas redes sociais e mostrado menos o corpo, sendo que na última selfie com Dynho, posou de costas sem mostrar a barriga.

Jojo Todynho vive novo affair com um carioca, diz colunista

A cantora Jojo Todynho (26) pode ter conhecido um novo amor! Depois de postar um vídeo nas redes sociais dizendo que foi almoçar na casa da sogra, a artista levou rumores de que teria engatado um novo relacionamento. Agora, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou quem é o novo affair da funkeira.

De acordo com o jornalista, Jojo estaria envolvida com Renato Santiago. Ele é carioca, curte tatuagens e mora em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro, e é discreto nas redes sociais.