Marido de Claudia Raia mostra barriga de seis meses da atriz: ''Loucos pra te conhecer''

Em vídeo, Jarbas Homem de Mello surgiu brincando com a barriga de Claudia Raia e celebrou chegada do sexto mês da gravidez

A atriz Claudia Raia (55) chegou ao sexto mês de sua terceira gestação! Nesta terça-feira, 22, o marido dela, o artista Jarbas Homem de Mello (53), comemorou a data compartilhando um vídeo brincando com o barrigão da amada.

Com sapatinhos vermelhos nos dedos, o esposo da famosa fingiu estar andando no abdômen dela para mexer com o pequeno Luca, que mostrou que não para de crescer.

"6 meses do baby Luca, papai e mamãe estão loucos pra te conhecer!", disse Jarbas Homem de Mello para o herdeiro.

Nos comentários, Claudia Raia também deixou um recado para o bebê que está para chegar. "Luca, mamãe e papai te esperam com muito amor e gratidão", falou ela.

Ainda nos últimos dias, a atriz falou sobre ter chegado ao sexto mês e sobre ter feito uma descoberta acerca da 24 ª semana de gestação. Segundo a atriz, das outras vezes em que ficou grávida não tinha esse tipo de informação peculiar que ela acabou descobrindo com o marido por meio de um aplicativo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jarbas Homem de Mello (@jarbashomemdemello)

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades. Veja aqui a reação dele.

