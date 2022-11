Claudia Raia entra no sexto mês da gravidez e revela descoberta: ''Na minha época não tinha''

Atriz Claudia Raia compartilhou com os fãs mais uma fase de sua gravidez de Luca

A atriz Claudia Raia (55) entrou no sexto mês da gravidez de Luca. Nesta segunda-feira, 21, a artista contou nos stories de sua rede social que está na 24ª semana e que neste novo mês o bebê está passando por algumas mudanças.

Deitada em sua cama ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), a famosa comentou que fizeram uma descoberta sobre a formação do herdeiro após o amado sugerir que ela baixasse um aplicativo de bebês.

"Então menina, entrei no sexto mês, 24ª semana, sabe o que descobri? Eu não, o Jarbas, porque agora a gente segue um app, na minha época não tinha nada disso, agora tem o app que diz semana a semana o que tá acontecendo com a mãe com o bebê", falou Claudia Raia.

E contou o que aprenderam no aplicativo. "Ai a gente descobriu que essa semana a gente tá desenvolvendo as papilas gustativas do Luca", disse ela. Jarbas então explicou que agora o filho consegue sentir gostos no líquido aminótico dentro da barriga.

Ainda nos últimos dias, Claudia Raia chamou a atenção ao exibir o umbigo saltado em um vídeo divertido com o esposo. De top e calça baixa, ela impressionou ao mostrar seu barrigão na terceira gravidez de sua vida.

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades. Veja aqui a reação dele.

