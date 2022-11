De top, Claudia Raia exibe umbigo mega saltado e brinca com o marido: ''Ansiosos''

Grávida, Claudia Raia fez vídeo com o marido brincando com o seu barrigão com Luca e encantou

A atriz Claudia Raia (55) já está com mais de cinco meses de gestação e está impressionando com seu barrigão. Nesta quarta-feira, 16, ela mostrou em um vídeo divertido com o marido, Jarbas Homem de Mello (53), como Luca não para de crescer e encantou.

Toda estilosa, a artista apareceu com o abdômen completamente pelado ao surgir com um top decotado e calça jeans baixa. Com o umbigo evidente, a famosa protagonizou o vídeo engraçado com o esposo.

Apertando o umbigo da amada, Jarbas Homem de Mello brincou com o filho na barriga. "Papai e mamão ansiosos", disse Claudia Raia sobre estar esperando conhecer o herdeiro.

Nos comentários da publicação, os fãs admiraram mais uma vez o momento especial da ídola. "Barriguinha linda", elogiaram. "Tá tão linda gravidinha", disseram outros.

Ainda recentemente, a mamãe de terceira viagem se disse chocada com o tamanho que sua barriga estava chegando. Comparando com suas outras gestações, Claudia Raia comentou que dessa vez está bem maior.

Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez: ''Pirando''

A atriz Claudia Raia divertiu os internautas neste sábado, 12, ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades. Veja aqui a reação dele.

