Mari Matarazzo anuncia nascimento da filha com Yuri Martins

A influenciadora digital Mari Matarazzo postou as primeiras fotos da filha caçula, Ísis, fruto de seu relacionamento com o DJ Yuri Martins

Mari Matarazzo usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 29, para anunciar o nascimento da filha caçula, Ísis, fruto de seu relacionamento com o DJ Yuri Martins.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou as primeiras fotos da recém-nascida, incluindo uma em que a filha mais velha, Maria Julia, de 4 anos, de seu relacionamento com Matheus Yurley, aparece segurando a irmãzinha, e se declarou.

"Em nossas vidas: felicidade. Em nossa casa: Amor. Em nossos rostos: sorrisos. Em nossos braços: ÍSIS", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação, recebendo mensagens carinhosas dos internautas. "Que coisa mais linda. Chuva de bençãos pra essa família", disse uma seguidora. "Deus abençoe sempre a família linda de vocês", escreveu outra. "Que linda, parabéns, Mari. Você merece toda felicidade do mundo", falou uma fã.

Vale lembrar que Mari foi campeã do reality Power Couple 5, da Record TV, ao lado de Matheus Yurley, de quem se separou em abril de 2022. A influencer assumiu publicamente o namoro com Yuri em março deste ano. Na ocasião ela surgiu e clima de romance com o amado e se declarou: "Não tenho palavras que expressem o quanto sou grata por ter te reencontrado, depois de tantos anos procurando me encaixar onde não me cabia, seu amor trouxe cor onde estava cinza, me tirou do abismo, me melhorou, me fez acreditar que ainda seria possível", escreveu ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Matarazzo (@marimatarazzoofc)

Mari diz que foi traída, mas Matheus nega

Em entrevista ao Creators podcast, Mari Matarazzo revelou que foi traída em meio uma viagem de família, mas Matheus Yurley negou a história em entrevista ao colunista Leo Dias. Ele afirmou que apenas tirou uma foto com uma menina na boate e que, meses depois, ela o chamou nas redes sociais e os dois iniciaram uma amizade.

"Eu não traí ninguém não, e nem foi o motivo do término. Terminamos por desgaste. Conheci a menina em uma festa e me pediu para tirar uma foto e eu tirei! Meses depois a menina com quem tirei a foto me chamou e começamos a conversar e até hoje mantemos uma maravilhosa amizade, não estamos namorando como Mariana falou. Estamos nos conhecendo. Mas se ela fosse amante eu já estaria com ela há tempos e não vivendo minha vida de solteiro", explicou o youtuber.