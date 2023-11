Rafael Cardoso se declara para filha recém-nascida: “Amor para vida toda”

Papai pela terceira vez, o ator Rafael Cardoso usou suas redes sociais para prestar uma homenagem emocionante à sua nova herdeira

O ator Rafael Cardoso está em festa com a chegada de mais um membro para completar sua família! Nesta terça-feira, 28, o papai babão confirmou o nascimento de sua terceira herdeira, a pequena Helena. O galã de novela aproveitou a boa notícia para expressar todo o seu amor à sua filha recém-nascida através de seu perfil nas redes sociais.

Em sua conta oficial no Instagram, o artista compartilhou os primeiros registros da pequena, que foram divulgados com exclusividade pela CARAS Brasil. Na legenda, o papai coruja dedicou palavras repletas de amor e carinho à bebê, que chegou ao mundo na última segunda-feira, 27: “Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha!”, escreveu Rafael.

Rafael Cardoso se derrete pela filha recém-nascida - Reprodução/Instagram

Quem é a namorada de Rafael Cardoso?

Vale ressaltar que a pequena é fruto de um breve relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, que é vista dando um beijo na bebê entre os registros divulgados logo após o parto. Além dos cliques, o papai coruja também compartilhou exclusivamente alguns detalhes, incluindo o peso e o horário do nascimento da neném.

Vale mencionar também que o ator e a psicóloga não estão mais juntos. Rafael está atualmente em um relacionamento com a influenciadora digital Vivian Linhares. Além disso, ele já é pai de outras duas crianças, os pequenos Aurora e Valentim, frutos de seu casamento anterior com a ex-mulher, com a atriz e influenciadora Mari Bridi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Rafael Cardoso e Vivian Linhares mantém discrição no relacionamento:

Desde que reataram o relacionamento, Rafael Cardoso e Vivian Linhares preferem não divulgar muitos detalhes e mantém total discrição sobre sua vida pessoal. Vale lembrar que eles assumiram o namoro no começo do ano, poucos meses depois que ele se separou de sua ex-mulher, Mari Bridi. Porém, o novo relacionamento teve uma crise em março e eles terminaram.

Durante o período em que estiveram separados, o ator viveu uma nova relação e engravidou a psicóloga Carol Ferraz, mas eles também decidiram colocar um ponto final no relacionamento. No segundo semestre do ano, Rafael reatou seu namoro com Vivian e aproveitou para divulgar um raro registro ao lado da amada.

Os dois aproveitaram um feriado juntos em um hotel no Paraná e mostraram stories da viagem nas redes sociais. Vivian flagrou Rafael sem camisa ao apreciar a vista da varanda do quarto deles. Logo depois, ele registrou um beijo apaixonado que deu na amada; confira os registros de Rafael Cardoso e sua nova namorada.