Rafael Cardoso faz rara aparição com a namorada após reatar relação

Rafael Cardoso surge aos beijos com sua namorada em rara aparição juntos nas redes sociais

Discreto com a vida pessoal, o ator Rafael Cardoso fez uma rara aparição ao lado de sua namorada, a modelo Vivian Linhares. Os dois aproveitaram o feriado de 7 de setembro juntos em um hotel no Paraná e mostraram stories nas redes sociais.

Vivian flagrou Rafael sem camisa ao apreciar a vista da varanda do quarto deles. Logo depois, ele registrou um beijo apaixonado que deu na amada.

Vale lembrar que Rafael e Vivian assumiram o namoro em janeiro de 2023, poucos meses depois que ele se separou de sua ex-mulher, Mari Bridi. Porém, o novo relacionamento teve uma crise em março e eles terminaram. Agora, no segundo semestre do ano, eles reataram a relação.

Além disso, Rafael Cardoso anunciou que vai ser pai pela terceira vez. Ele engravidou uma mulher com quem viveu um rápido affair e a criança deve nascer em breve.

Quantos filhos o ator Rafael Cardoso tem?

O ator Rafael Cardoso tem três filhos. Ele é pai de Aurora e Valentim, frutos do antigo casamento com a influencer Mari Bridi. Os dois se separaram no segundo semestre de 2022 após cerca de 15 anos juntos.

Além deles, o ator também espera o nascimento do terceiro filho, que é fruto de um breve relacionamento com uma mulher.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Rafael Cardoso pediu para sair do elenco de novela

Após a sua separação de Mari Bridi vir à tona, Rafael Cardoso decidiu pedir para sair do elenco da novela Amor Perfeito, trama das seis da Globo, para se dedicar a sua vida pessoal. "Pedi para sair por conta de tudo que tava acontecendo. Para você tá fazendo trabalho numa novela, que demanda muito tempo… eu tava mudando de casa, chegando em casa nova, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", disse ele, que estava em um relacionamento de 15 anos com Mari Bridi.

Contratado da TV Globo até 2024, Rafael ainda falou sobre seu futuro na emissora. Depois de um tempo distante da telinha, ele já tem data para voltar. Mesmo sem dar muitos detalhes, o ator garantiu que a partir de março os fãs terão novidades: "Ainda não posso falar".