Namoro de Rafael Cardoso e Vivian Linhares chega ao fim

Rafael Cardoso termina o namoro com a modelo Vivian Linhares poucos meses após o relacionamento se tornar público

O ator Rafael Cardoso está solteiro novamente! De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, o namoro dele com a modelo e atriz Vivian Linhares chegou ao fim. A publicação informou que o artista já falou sobre a separação para amigos próximos.

Vale lembrar que eles assumiram o romance em janeiro deste ano, quando foram vistos aos beijos em um shopping no Rio de Janeiro. Eles curtiram o carnaval juntos em fevereiro deste ano e eles sempre apareciam juntos nos stories do Instagram. Inclusive, ela ficou ao lado dele quando o ator foi internado com um quadro de celulite infecciosa.

O ator Rafael Cardoso se separou da ex-mulher, Mari Bridi, em 2022. Em dezembro, os dois confirmaram o fim do casamento. Juntos, eles tiveram dois filhos, Aurora e Valentim.

Rafael Cardoso pediu para sair do elenco de novela

Após a sua separação de Mari Bridi vir à tona, Rafael Cardoso decidiu pedir para sair do elenco da novela Amor Perfeito, trama das seis da Globo, para se dedicar a sua vida pessoal. "Pedi para sair por conta de tudo que tava acontecendo. Para você tá fazendo trabalho numa novela, que demanda muito tempo… eu tava mudando de casa, chegando em casa nova, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", disse ele, que estava em um relacionamento de 15 anos com Mari Bridi.

Contratado da TV Globo até 2024, Rafael ainda falou sobre seu futuro na emissora. Depois de um tempo distante da telinha, ele já tem data para voltar. Mesmo sem dar muitos detalhes, o ator garantiu que a partir de março os fãs terão novidades: "Ainda não posso falar".