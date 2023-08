Rafael Cardoso confirma que será pai, mas nega que deixou a carreira: "Contratado da Globo"

Rafael Cardoso confirma que será pai; ator emitiu comunicado nesta quinta-feira, 3

O ator Rafael Cardoso negou que esteja deixando a carreira como ator. Em um comunicado enviado à CARAS nesta quinta-feira, 3, a equipe do galã também confirmou que ele será pai. Eels também negam a mudança do artista para o Mato Grosso do Sul.

"Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora", declarou a equipe do galã.

Eles também lembraram que Rafael Cardoso tem outros projetos. "Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do RJ -, trabalhando normalmente", declarou.

Ao fim, eles esclarecem que o ator será mesmo papai e está prestando assistência para a psicóloga. "Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário", diz a assessoria em uma mensagem enviada nesta tarde.

Aos 37 anos, Rafael Cardoso é um dos principais galãs da Globo e coleciona trabalhos de destaque. Ele estrelou várias novelas de sucesso. Ao longo de sua trajetória, ele foi casado com a influenciadora e atriz Mari Bridi, com quem teve dois filhos.

Jornal publicou informação

O ator Rafael Cardoso está desiludido e pode encerrar a carreira como ator de forma precoce. Vivendo um momento turbulento em sua vida pessoal, ele estaria cogitando uma aposentadoria, revelaram amigos próximos ao galã.

As informações foram publicadas pelo jornal ‘Extra’ nesta quinta-feira, 3. Segundo o veículo, o ator não está mais no eixo Rio-São Paulo e está morando em uma fazenda no Mato Grosso do Sul há alguns dias.