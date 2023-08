"Não sou mais ator”, diz Rafael Cardoso que cogita abandonar a carreira

Rafael Cardoso cogita abandonar a carreira; ator se mudou para fazenda e está isolado após escândalos

O ator Rafael Cardoso está desiludido e pode encerrar a carreira como ator de forma precoce. Vivendo um momento turbulento em sua vida pessoal, ele estaria cogitando uma aposentadoria, revelaram amigos próximos ao galã.

As informações foram publicadas pelo jornal ‘Extra’ nesta quinta-feira, 3. Segundo o veículo, o ator não está mais no eixo Rio-São Paulo e está morando em uma fazenda no Mato Grosso do Sul há alguns dias.

A decisão foi tomada para evitar se envolver em confusões. "Não sou mais ator”, teria confidenciado ele. A declaração foi motivada pela decepção do ator com as constantes polêmicas que estão deixando em foco sua vida pessoal e não sua carreira.

Só nos últimos dois meses, Rafael Cardoso foi exposto por ex-affairs, se envolveu em uma polêmica com o ator João Guilherme e teria engravidado uma psicóloga que conheceu em uma cidade do interior fluminense. O galã estaria cansado das confusões.

Aos 37 anos, Rafael Cardoso é um dos principais galãs da Globo e coleciona trabalhos de destaque. Ele estrelou várias novelas de sucesso. Ao longo de sua trajetória, ele foi casado com a influenciadora e atriz Mari Bridi, com quem teve dois filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Foto de João Guilherme gerou caos na web

O ator João Guilherme posou para fotos em suas redes sociais vestindo um cropped que deixava sua barriga à mostra durante uma viagem a Paris. O ex-BBB Nego Di gravou um vídeo criticando e debochando do jovem, e Rafael Cardoso compartilhou este clipe em suas redes sociais.

Então, quem entrou na polêmica foi o ator Igor Ricki, que saiu em defesa de João. "É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley.

O meio-irmão de João, o cantor Zé Felipe também veio a público se pronunciar: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa".