Azedou? Igor Rickli enfrenta Rafael Cardoso após polêmica: "Inversão de valores"

Igor Rickli enfrenta Rafael Cardoso nas redes sociais; os dois já foram amigos e muito próximos

O ator Igor Rickli se opôs ao amigo Rafael Cardoso em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 29. Após o galã da Globo publicar uma mensagem endossando um discurso polêmico, ele também se posicionou.

"É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley. A declaração vai contra o que Rafael Cardoso postou mais cedo. "Estou contigo", disse o ator da Globo endossando o discurso.

A reação de ambos é ao desabafo do ex-BBB Nego Di, que fez um discurso criticando o visual de João Guilherme durante a Semana de Moda de Paris. Ao comentar o fato, ele faz insinuações sobre a sexualidade do ator e exalou preconceito.

"Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'. Tá parecendo um patê, embalado a vácuo. Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil", declarou.

Veja abaixo:

Igor Rickli grandão e sem medo pra cima do Rafael Cardoso e defendendo o João Guilherme pic.twitter.com/8fdCfGOeZS — Matheus (@odontinho) June 29, 2023

Igor Rickli detalha bissexualidade

Casado com a ex-BBB Aline Wirley, o ator Igor Rickli fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 28, dia em que é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ele publicou uma mensagem na qual falou abertamente sobre sua sexualidade.

Bissexual e em um casamento aberto com a cantora, ele disse que já teve envolvimento com outros homens. Na declaração, ele disse que não foram "relacionamentos convencionais", mas não deu muitas explicações sobre o que isso significa.

"Claro que já fiquei com homens. Ser um homem bissexual, eu vou te falar que gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. Não é exatamente uma coisa convencional, mas acho que nos dias de hoje tá todo mundo abrindo mais a cabeça pra entender isso", revelou.