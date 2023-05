Mamãe de primeira viagem, Viih Tube esbanja alegria em fotos com a filha Lua

A influenciadora Viih Tube surgiu esbanjando felicidade em ensaio fotográfico com a filha recém-nascida Lua e o marido Eliezer

Nesta quinta-feira, 18, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em família. A influenciadora esbanjava alegria em fotos com a filha Lua.

A ex-BBB posou para um ensaio fotográfico feito por Thalita Castanha, que também realizou as fotos do parto de Lua. A participante do BBB 21 surgiu na primeira foto somente com a filha e vestia um moletom estilo cropped com mangas compridas.

A pequena Lua estava uma fofura nas fotos e usava um vestido com um cobertorzinho rosa. A menina ainda usava uma tiara com um lacinho, também rosa, na cabeça.

Na segunda foto publicada, o pai Eliezer segurava a filha em seu peito. O participante do BBB 22 vestia um moletom branco e calças, também de moletom, cinza. Viih segurava a filha, que sorria adoravelmente, pelas costas.

“Deus tem sido tão bom com a gente, em todos os sentidos. Você veio mesmo iluminando tudo, minha Lua”, se derreteu a mãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os seguidores de Viih adoraram as fotos em família e rasgaram elogios nos comentários. “Ela é tão linda”, comentou uma fã sobre Lua. E outra seguidora opinou sobre a filha do casal: “A cara da mamãe”.

Outra fã ainda reagiu às fotos comentando: “A Lua tem todo o meu coração, uma pitica linda demais”. E outra seguidora escreveu sobre a recém-nascida: “Gente, que fofa, sempre sorrindo nas fotos”.

Recentemente, Viih Tube compartilhou em suas redes sociais seu ritual para amamentar a filha. A influenciadora fez um tour pelo canto do quarto que usa para amamentar a filha e ainda deu dica para as mamães.

