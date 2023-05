Mãe de Lua, Viih Tube mostra cantinho de amamentação: ''O conforto ajuda muito''

Mamãe de primeira viagem, influencer Viih Tube posta vídeo com detalhes de sua rotina de amamentação com a filha Lua, da relação com Eliezer

A youtuber Viih Tube (22) está usando as redes sociais para compartilhar suas experiências na nova fase da vida: a maternidade! Nesta quarta-feira, 17, a mamãe de primeira viagem mostrou seu cantinho de amamentação.

A mãe da pequena Lua Di Felice, que completou um mês de vida no último dia 09, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33), publicou um vídeo exibindo os detalhes da hora de dar de mamar para a bebê e deu algumas dicas para as seguidoras mamães.

"Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter kkkk", escreveu Viih na legenda.

Nos stories, Viih Tube contou que aos poucos tem conseguido deixar de usar a sonda como suporte para amamentar Lua. "Sempre coloco ela só no peito sem sonda por, no mínimo, vinte minutos. Ela realmente mama muito devagar. Ela vai me dando sinais se está ficando satisfeita, molinha, se não está. Se vejo que está com muita fome, pego o complemento do meu leite e coloco na sonda e vou deixando", disse.

Confira o vídeo de Viih Tube sobre a rotina de amamentação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube emociona ao compartilhar encontro de sua avó com Lua

Na terça-feira, 16, Viih Tube encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos de um encontro em família. A influenciadora gravou o primeiro encontro de sua avó com a sua filha Lua. A avó de Viih surgiu sentada segurando a bisneta no colo.

Além do encontro fofo, a ex-BBB compartilhou uma foto dela com a mãe Viviane, a filha Lua e a avó. “4 gerações”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda da postagem feita em seu Instagram