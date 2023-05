Viih Tube emociona seguidores ao compartilhar encontro de sua avó com a filha Lua

A influenciadora Viih Tube compartilhou um encontro fofo de sua avó com a sua filha recém-nascida Lua

Nesta terça-feira, 16, Viih Tube encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos de um encontro em família.

A influenciadora gravou o primeiro encontro de sua avó com a sua filha Lua. A avó de Viih surgiu sentada segurando a bisneta no colo.

Além do encontro fofo, a ex-BBB compartilhou uma foto dela com a mãe Viviane, a filha Lua e a avó. “4 gerações”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Viih ainda compartilhou um vídeo em que falava para sua avó que Lua nasceu com os olhos azuis. A avó pontuou que também nasceu com os olhos claros.

A mãe de Lua ainda compartilhou uma conquista de sua avó, que surgiu caminhando com a ajuda de um fisioterapeuta. “Mais uma conquista. Isso aí vó, ela gosta que eu grave ela para ir vendo a evolução e dar ainda mais força pra ela”, escreveu Viih.

A esposa do ex-BBB Eliezer ainda compartilhou um vídeo de sua mãe segurando Lua no colo enquanto a avó fazia a fisioterapia. “Enquanto isso, assistindo a fisio da bisa morrendo de sono”, escreveu na legenda.

Reprodução: Instagram

Surpresa!

Neste domingo, 14, Eliezer surpreendeu Viih Tube com um presente de Dia das Mães muito fofo. A influenciadora não conseguiu conter a emoção.

Em seu primeiro Dia das Mães, Viih Tube recebeu uma “Caixa do Amor” cheia de presentes. Eliezer e Lua também surgiram com um pijama rosa estampado com os rostos da família.