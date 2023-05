Viih Tube cai no choro com surpresa de Eliezer: ‘Nosso presente’

Viih Tube não conteve as lágrimas ao receber surpresa de Eliezer em seu primeiro Dia das Mães após a chegada da filha, Lua

O ex-BBB Eliezer (33) preparou uma surpresa emocionante para celebrar o primeiro Dia das Mães de Viih Tube (22) , que não conteve o choro na data especial. O pai da pequena Lua Di Felice, que tem apenas um mês de vida, compartilhou detalhes da homenagem e a reação da nova mamãe em suas redes sociais nesta segunda-feira, 15.

Eliezer fez pijamas personalizados com a foto da família para todos os membros se vestirem iguais e até os pets ganharam roupinhas fofas em homenagem a Viih. Além disso, ele também fez uma ‘Caixa do amor’ e recheou de presentes especiais, como um jogo da memória com fotos do casal e um quebra-cabeça com uma foto de Lua.

Para concluir a longa lista de presentes, Eliezer também comprou algumas joias para Vitória, que caiu no choro com a surpresa. Na legenda, o ex-brother fez uma declaração mega apaixonada: “Nosso presente (meu, da Lua, da Lilo e do Titi) surpresa de dia das mães pra mamãe do ano. Nunca vou cansar de mostrar o quanto você é importante e maravilhosa. Te amo”, ele se declarou.

Viih também deixou um comentário apaixonado na publicação e agradeceu o apoio do amado: “Nunca vi um marido ser assim, um pai ser assim, nunca tive visto! Nada que eu fale ou faça vai ser o suficiente pra agradecer o tanto que você cuida da nossa família! Eu te amo daqui até a lua e para sempre”, ela se derreteu.

Viih Tube celebra seu primeiro Dia das Mães:

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital Viih Tube, que celebra neste domingo, 14, seu primeiro Dia das Mães, falou sobre o novo momento que está vivendo em família. Com o coração "feliz e realizado", a youtuber afirma sempre ter sonhado em ser mãe mais nova, e que agora comemora o carinho e apoio na internet, já que durante sua gestação foi alvo de muitas críticas. Confira a entrevista!