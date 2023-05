Lua, filha de Viih Tube, encanta ao posar sorridente em nova foto: ''A cara do Eli''

Viih Tube explode o fofurômetro com nova foto de sua filha com Eliezer, a pequena Lua, que completou seu 1º mês, e web compara com o pai

A pequena Lua, primeira filha da influenciadora digital Viih Tube (22) com o também ex-BBB Eliezer (33), encheu seu feed de amor nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10, ao surgir em clique encantador!

No seu próprio perfil no Instagram, a bebê posou em um tapete de "mêsversários" para comemorar seu primeiro mês de vida, completados na terça-feira, 09.

"Mamãe agora inventou de fazer foto nesse tapete todo mês alguém me salva dessa maluca", escreveram os papais na legenda da publicação, como se fosse a menininha interagindo com os seguidores. Em outra foto, momentos antes, Lua posou ao lado de um bolo com a frase “1 mês”.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com a bebê e não deixaram de falar sobre a semelhança de Lua com o pai. "Perfeição divina essa Lua", "Aaaaah, papai do céu caprichou nessa", "Linda", "Princesa demais", "Ela é muito fofa, fala sério", "Acho que me enganei, ela parece com Eli", "Ela é a cara do Eli kkkkk", "Quando que o Eli nasceu de novo?", disseram.

Confira a foto de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua (@pequenalua)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua (@pequenalua)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube e Eliezer fazem festa temática no primeiro mês de Lua

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer comemoraram o mêsversário da filha, Lua, em grande estilo. Eles fizeram uma comemoração especial em casa com o tema da animação Monstros S.A., da Disney, e mostraram as fotos para os fãs.

A menina completou seu primeiro mês de vida na terça-feira, 09, e os pais entraram no clima da celebração. Toda a família usou fantasias inspiradas nos personagens do desenho e se divertiram.

“Nossa Boo! O Mike e o Sullivan protegendo sua Boo. Era pra ser só um bolinho, até porque é só os papais e os avós, mas a mamãe não aguenta”, disse ela na legenda do álbum de fotos.