Mãe de Viih Tube se declara no primeiro mês de Lua com registro inédito: ''Veio pra trazer alegria''

Mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, encanta ao dividir vídeo da neta com poucos dias de vida e comemora um mês de Lua Di Felice

Dia de festa! A mãe da influenciadora digital e mamãe de primeira viagem Viih Tube (22), Viviane Di Felice usou as redes sociais logo pela manhã desta terça-feira, 09, para celebrar o primeiro mês de vida de Lua Di Felice!

A pequena, fruto do relacionamento de Viih com o também ex-BBB Eliezer (33), recebeu uma homenagem fofa da avó, que compartilhou vídeos inéditos da bebê com poucos dias de vida e se derreteu pela nova integrante da família.

"Hoje a nossa bonequinha faz 1 mês! Que delícia de bebê, veio pra trazer muita alegria a toda nossa família!! Te amo muito minha princesa! Nesse vídeo ela com 6 dias e com 15 dias!", escreveu Viviane ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores elogiaram Lua e a compararam com o papai. "Ela é o pai toda, que princesinha", "Perfeita demais. Acordada é a cara do Eli", "Só eu que vi uma mini Eli? Ela é linda", "Muito parecida com o pai", "Uma mistura de Viih e Eli".

Confira a declaração da mãe de Viih Tube para a netinha Lua:

Viih Tube abre álbum de fotos e exibe o rostinho de Lua

A mamãe de primeira viagem Viih Tube agitou as redes sociais na manhã de segunda-feira, 08, ao mostrar o rostinho de sua filha, a pequena Lua! A influenciadora digital encantou seus seguidores ao publicar sequência de fotos de um ensaio fotográfico da bebê.

Nas imagens, feitas por Thalita Castanha, a neném aparece com os olhos fechados e deitada de bruços com um lençol rosa, uma tiara de flores e segurando um ursinho. "Oi, titios e titias, eu estava ansiosa pra conhecer vocês viu!", disse Viih ao legendar a postagem.

Momentos mais tarde, Viih se derreteu com novas fotos do ensaio, em que Lua surgiu de olhinhos abertos. “E ai, Galeraaaaa. Agora eu de ‘zóio’ aberto para falar com vocês! Mamãe fala que de olhos fechados pareço com ela, mas é só eu abrir que viro meu pai todinho”, disse a loira.