Viih Tube derrete web com novas fotos de ensaio fotográfico de Lua

Influenciadora e youtuber Viih Tube encanta internautas ao mostrar Lua se divertindo durante ensaio

Nesta segunda-feira, 8, a influenciadora digital e youtuber Viih Tube (22) decidiu derreter o coração de seus seguidores! Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 compartilhou alguns cliques de sua filha, Lua di Felici, com o ex-brother Eliezer (33), nas quais a pequena sorri bastante e se diverte durante o ensaio fotográfico.

“E ai, Galeraaaaa. Agora eu de ‘zóio’ aberto para falar com vocês! Mamãe fala que de olhos fechados pareço com ela, mas é só eu abrir que viro meu pai todinho”, escreveu a influenciadora digital, em uma publicação conjunta que fez com o perfil oficial de sua filha no Instagram.

Nas fotos, Lua aparece posando sentada em cima de uma almofada em formato de lua, com algumas outras almofadas de estrelas sob sua cabeça. Os internautas ficaram completamente derretidos e apaixonados pela fofura da filha do casal de ex-BBBs.

“Fruto mais lindo do amor de vocês! Ela é linda”, exaltou a cantora e ex-sister Flay. “Tá vendo aquela lua, que brilha lá no céu! Princesa”, comentou a cantora e ex-BBB Gabi Martins, fazendo referência à uma música do grupo de pagode Exaltasamba. “Anjinha”, exclamou Thais Braz. “Ai que linda”, disse Cíntia Dicker.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)



Viih Tube comenta decisão de mostrar o rosto da filha

Recentemente, a ex-participante do Big Brother Brasil 21 Viih Tube usou suas redes sociais para começar a mostrar a filha com o influenciador e ex-brother Eliezer, Lua. Em algumas fotos e vídeos, a loira decidiu compartilhar a identidade completa da pequena. Já em um perfil de fofocas no Instagram, a influenciadora digital decidiu deixar um comentário falando sobre o fato de mostrar o rosto de Lua: “Aos pouquinhos vou mostrando ela”, declarou a ex-participante do BBB 21. Há um tempo, Viih falou sobre o receio de exibir o rostinho da pequena, durante uma conversa com MC Loma, que é mãe de Melanie.

“Ela [Loma] disse que foi a melhor coisa [...] Na primeira semana, tive um surto de preocupação, comecei a ter medo de tudo. De verem ela, de saber de tudo dela. Fiquei com medo, porque o mundo está perdido”, revelou a youtuber.