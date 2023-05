Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua surge em foto fofa para comemorar seu primeiro mês de vida

A filha dos influenciadores Viih Tube e Eliezer posou ao lado de um bolo para celebrar seu primeiro “mêsversário”

Nesta terça-feira, 9, a filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, está completando seu primeiro mês de vida! Para celebrar a data especial, os pais da menina compartilharam uma foto fofa nas redes sociais.

No perfil do Instagram da pequena Lua, ela surgiu posando ao lado de um bolo em que estava escrito “1 mês”. A menina esbanjava fofura com uma camiseta branca com detalhes rosa, e uma saia rosa com bolinhas amarelas.

“Bom dia, galera, hoje é meu mêsversário”, escreveram os pais de Lua, que administram a conta, em nome da pequena.

Nos comentários, o ex-BBB e pai de Lua, Eliezer se declarou: “Que princesa maravilhosa”. E a participante do BBB 21, Thais Braz comentou: “Perfeita”. E a ex-BBB 22 Larissa Tomásia se derreteu por Lua: “Que fofinha”.

Os seguidores de Viih Tube e Eliezer também adoraram a foto de Lua e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Meu Deus, como passou rápido. Parece que ela nasceu ontem”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Fofura”.

Que amor!

Para celebrar o primeiro mês de Lua, a mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice fez uma declaração emocionante para a neta nesta data especial.

“Hoje a nossa bonequinha faz 1 mês! Que delícia de bebê, veio pra trazer muita alegria a toda nossa família!!”, escreveu a avó de Lua.