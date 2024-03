Bebê / PAI CORUJA

Letícia Cazarré mostra recado deixado pelo marido antes do parto do sexto filho

'Amamos vocês’, a stylist compartilhou o recado deixado pelo marido, o ator Juliano Cazarré no dia do nascimento do sexto filho do casal

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré - Foto: Reprodução / Instagram