Leticia Cazarré mostra lista de cuidados com a filha e assusta: “Muito remédio”

Leticia Cazarré compartilha detalhes dos cuidados com a pequena Maria Guilhermina, que está em home care após internação

A esposa de Juliano Cazarré (42), Leticia Cazarré (35) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para abrir detalhes dos cuidados com a filha caçula, que está em home care. A pequena Maria Guilhermina, de apenas 9 meses, nasceu com uma doença raríssima e se recupera de uma internação recente, por isso, precisa seguir com o tratamento em casa.

Pelos stories, Leticia revelou que estava organizando a papelada com as orientações de cuidado com a pequena, que tem o apoio de uma equipe especializada: "Estou aqui o dia inteiro tentando terminar de passar a limpo uma prescrição de três páginas do home care da Guilhermina, que eu preciso simplificar para as técnicas poderem usar sem se confundir", explicou.

“É muito remédio, muitos horários, muitas anotações, muitas observações como 'fazer isso só se estiver com a frequência acima de tanto, a pressão abaixo de tanto'. E muda uma vez por semana. Tem que prestar muita atenção para não errar”, Leticia abriu o coração sobre a responsabilidade enquanto olhava para a papelada.

Além de Guilhermina, Juliano e Leticia são pais de mais quatro crianças, por isso, ela explicou que o processo de organização não é fácil: “Daí alguém cai, alguém chora, alguém tem que ir ao banheiro, tomar banho, alguém tem que almoçar... É o dia inteiro", e concluiu com otimismo dizendo que fica feliz em ter a casa cheia: “Eu quero ser interrompida”, refletiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Em meio a turbulências, Leticia Cazarré se declara para o marido Juliano Cazarré:

Na última quinta-feira, 30, Leticia Cazarré fez uma linda declaração para o marido, o ator Juliano Cazarré, com quem tem quatro filhos, incluindo Maria Guilhermina, que nasceu com um problema congênito e já passou por diversas cirurgias e internações. Em meio a turbulências, a bióloga surgiu no maior clima de romance e se derreteu pelo amado.