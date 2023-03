Em meio a turbulências, Leticia Cazarré se declara para o marido Juliano Cazarré: “Te amo tanto!”

Juntos há 11 anos, Leticia Cazarré surpreende fãs ao fazer declaração inédita para o marido; confira!

Nesta quinta-feira, 30, a bióloga e jornalista Leticia Cazarré (39) surpreendeu os seguidores ao fazer uma linda declaração para o marido, o ator Juliano Cazarré (42), com quem tem quatro filhos, incluindo Maria Guilhermina, de apenas nove meses, que nasceu com um problema congênito e precisou passar por cirurgias e internações.

Na sala de casa, ela publicou um clique especial do casal e se declarou. Na ocasião, os pombinhos aparecem agarradinhos, no maior clima de romance. "Te amo tanto que não cabe nem na foto", escreveu ela na legenda da postagem.

No registro, Letícia aparece toda estilosa usando uma camiseta preta e calça jeans e coturno preto. Para combinar com a esposa, Juliano também apostou em uma camiseta básica com calça jeans de lavagem escura.

Nos comentários, os fãs vibraram com os dois. "Dois seres imensos nas grandezas de seus corações. Não há fotografia que represente", comentou uma. "Vocês são demais! Seres humanos do maior quilate! Muitas felicidades para a sua família tão amada. Que Deus os abençoe sempre", admirou outra. "Ainda bem que eu estava sorrindo na foto, senão já ia ter gente criticando”, brincou Juliano Cazarré.

Amor! Ainda recentemente, através de seu perfil no Instagram, Juliano Cazarré fez uma linda declaração para a família. "Eu, o Vicente e o Inácio seguimos em viagem por mais uns poucos dias. A saudade já está tão grande. Que vontade de apertar o Gaspar bagunceiro. De pegar no colo a Madalena Fofucha. De cuidar da Guilhermina Coração Gigante. E de beijar o meu amor. Estamos voltando meu amor. Obrigado por ter cuidado de tudo tão bem nesses dias. Te amo e te admiro muito. Até daqui a pouquinho", escreveu.

A foto encantou os admiradores, que encheram a postagem de elogios. "Que benção!", disse uma seguidora. "Uma foto de deixar o coração quentinho”, escreveu outra. "Que bênção ver essa criança passeando com os irmãos, fora do ambiente frio e impessoal da UTI", falou uma admiradora.