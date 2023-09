Letícia Cazarré celebra alta da filha em meio a batalha contra doença sem cura

Vitória! Filha de Letícia Cazarré e Juliano Cazarré, a pequena Maria Guilhermina já está a caminho de casa após passar 11 dias na UTI

A família do ator Juliano Cazarré tem motivos de sobra para comemorar nesta quinta-feira, 21! A esposa do artista, Letícia Cazarré usou as redes sociais para celebrar a alta hospitalar da filha caçula. A pequena Maria Guilhermina passou os últimos 11 dias internada na UTI, lutando contra complicações de uma doença sem cura.

Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Letícia dividiu um clique em que a herdeira aparece com o semblante sereno para comemorar as boas novas: “A caminho de casa!”, a esposa do ator revelou a alta da pequena, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição rara do coração que acomete os bebês desde o nascimento.

Liberada com alta, Maria Guilhermina foi hospitalizada depois que passou mal na madrugada de 10 de setembro: "A gente recebeu o resultado dos exames e ela está com duas bactérias bem resistentes. Então a gente vai precisar passar o acesso profundo no pescoço, que ela já fez várias vezes”, Letícia explicou o diagnóstico.

Durante sua internação, a pequena passou por alguns procedimentos cirúrgicos: "Vai aproveitar pra trocar a cânula, porque estava na dúvida se o cuff estava vazando ou não. Cuff é um balãozinho que fica na cânula pra não deixar saliva escorrer pro pulmão. Aí vai trocar a cânula e também o bottom da barriguinha”, contou a esposa de Juliano, que está no ar na novela da Globo 'Fuzuê'.

Vale lembrar que Maria Guilhermina já passou por diversas internações e cirurgias em seu primeiro ano de vida. Além de receber o carinho dos papais, a pequena conta com o amor de outros cinco irmãos, Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 2, e um bebezinho, que ainda não chegou ao mundo. Em julho deste ano, os pequenos foram capa da CARAS:

Letícia Cazarré exalta a força da filha mais nova com Juliano Cazarré:

Na última quarta-feira, 20, Letícia Cazarré decidiu prestar uma homenagem a sua filha caçula, Maria Guilhermina. Admirada com a força da menina desde o nascimento, a stylist abriu seu coração sobre o recente período de internação, exaltou a resiliência da herdeira e também refletiu sobre o apoio de seus outros cinco filhos.