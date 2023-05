Léo Santana encanta a web ao compartilhar TBT com a filha Liz

O cantor Leo Santana compartilhou momentos fofos com a filha Liz nas suas redes sociais em dia de TBT

Nesta quinta-feira, 11, Léo Santana encantou seus seguidores ao entrar no clima de TBT em seu Instagram com fotos de sua filha.

O cantor compartilhou uma série de fotos antigas com sua filha Liz, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Lore Improta.

“Um TBT fofura, pai de menina”, escreveu o artista na legenda da postagem contendo dez fotos e vídeos de pai e filha.

Nos comentários, os seguidores de Léo adoraram as fotos com Liz e rasgaram elogios! “Eu amo essa criança”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Muito linda”.

Outra seguidora reagiu ao TBT escrevendo: “Ela é perfeita, como capricharam”. E uma outra fã comentou: “Coisa linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Família!

Outro cantor esbanjou fofura nas redes sociais! Daniel encantou seus seguidores ao publicar um vídeo com sua filha caçula, Olivia.

O sertanejo surgiu com a menina de um aninho, fruto do seu relacionamento com Aline de Pádua. O vídeo fofo mostrava a pequena Olivia dando uma gargalhada.