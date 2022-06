Lan Lanh posta clique fofo com Nanda Costa e as filhas gêmeas: ''Família mais linda!''

Percussionista Lan Lanh celebra Dia do Orgulho LGBTQIAP+ com a esposa, Nanda Costa, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê

A mamãe coruja Lan Lanh (53) encheu seu feed de amor ao publicar uma nova foto em família nas redes sociais!

Na terça-feira, 28, a percussionista celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ ao lado da esposa, Nanda Costa (35), e as filhas gêmeas Kim e Tiê, de 8 meses.

Em seu feed no Instagram, Lan Lanh compartilhou um lindo registro em que aparece sorridente com a atriz e as bebês, que posaram deitadas e esbanjaram fofura.

"Amor. Respeito. Orgulho. Filhas #diadoorgulho", escreveu Lan Lanh na legenda da publicação.

"Família mais linda!", "Viva o amor!", "Força na peruca meninas... O afeto cuida de tudo", "Que Deus abençoe esta família que “não é comum, mas é normal”", disseram os fãs nos comentários.

Em seu perfil, Nanda também comemorou a data importante. "Essa coisa de ser mãe de gêmeas deixa meu feed todo atrasado. Fora que no meu rolo de câmera só dá elas, e quando tem uma foto comigo tô toda “desorganizada”. Mas hoje foi dia de ir pra firma me encontrar com uma gente maravilhosa e potente para celebrarmos o orgulho de ser quem somos! Arrasta aí pra ver a mãe on e toda toda nesse evento lindo e colorido! Boa noite comunidade! #orgulho", escreveu ela ao postar fotos nos bastidores de evento da Globo.

Lan Lanh e Nanda Costa celebram 8 meses das filhas gêmeas

No último dia 19 de junho, Kim e Tiê completaram mais um mês de vida e ganharam uma festinha em casa das mamães. Nanda Costa e Lan Lanh prepararam uma celebração com direito a bolo, decoração e docinhos, em clima de festa junina. "'Tome conta do destino, Xangô. Da beleza e da razão' Viva São João das matas de Oxóssi e nossas ibejis. #8meses #kimetiê. O Figurino é da “Casa Costa”, foi a vovó Pati que deu", escreveu a atriz.

Confira o clique de Lan Lanh com Nanda Costa e as filhas gêmeas:

