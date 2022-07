Karoline Lima deixa maternidade com a filha, Cecília: ''Bora pra casa!''

Karoline Lima deixa maternidade acompanhada da filha, Cecília

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 16h48

Nesta terça-feira, 12, Karoline Lima (26), deixou a maternidade acompanhada da filha, Cecília, que nasceu no último dia 10.

A modelo publicou uma série de cliques onde ela aparece com a pequena no colo, em frente a um lindo muro cheio de folhas, enquanto dava um largo sorriso para as câmeras e usava um look elegante e arrasador.

O pai da criança, Éder Militão (24), que não está mais em um relacionamento com Karol, não estava presente nas fotos, apesar de assistir e participar do parto da herdeira.

Na legenda, a mamãe escreveu: "Bora pra casa Cecília q já não existe mais a disputa com o papel de parede feio. A barra tá limpa filhota.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Muito amor por vocês!", escreveu outro. "Tão plena, nem parece que pariu a dois dias", falou um terceiro.

Confira os cliques de Karoline Lima saindo da maternidade na companhia da filha: