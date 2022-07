Karoline Lima mostra vídeo do dia do parto da filha, Cecília

Karoline Lima exibe imagens de como foi o nascimento da filha, Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão

A influenciadora digital Karoline Lima fez a alegria dos fãs ao mostrar um vídeo com momentos do dia do nascimento da filha Cecília, fruto do relacionamento com Éder Militão. Nesta segunda-feira, 11, ela publicou um vídeo com seu trabalho de parto na maternidade e o nascimento da herdeira.

Nas imagens, Karoline apareceu ao lado de Éder durante o dia da chegada da herdeira. Vale lembrar que os dois não formam mais um casal. Eles se separam na reta final da gestação.

Na legenda, ela falou sobre a emoção de receber a filha em seus braços. "Minha outra metade, meu verdadeiro amor. Algumas horas juntas, mas a gente já viveu tanto, né? Eu e Cecília tínhamos que nos conhecer. Ela precisava existir pra me ensinar tanto a ser tão forte… ela poderia ter vindo a esse mundo como uma amiga, como uma irmã, sei lá. Mas Deus mandou esse serzinho da forma mais especial possível: como minha filha. Cecília já me transformou como pessoa, como mulher, como ser humano. Já me ensinou a olhar mais pra mim, pra nós. Já me ensinou a olhar mais pro mundo e enxergar as pequenas coisas. Já me ensinou a valorizar mais a família que já somos. Pra ela, um nascimento. Pra todos nos ao seu redor, um renascimento. Te amo, filha", disse ela.

Éder Militão fala sobre o nascimento da filha

Por sua vez, o jogador Éder Militão compartilhou uma mensagem especial nas redes sociais para celebrar o nascimento da filha, Cecília.

"Cecília eu quero que você me ensine a ser o melhor pai que poderia ter! Agora não importa se vão ou não me achar um bom pai, porque você chegou para sentir o meu desejo mais sincero. E é isso que me importa. Quando estou em campo, independente do placar, só Deus sabe o tamanho do esforço que faço para me superar e não decepcionar ninguém. Dessa vez, quem precisa saber o quanto me dedico sou eu e você. Ser seu pai e ter você como a maior vitória da minha vida antes de todas as outras será mais especial com você torcendo por mim! Quero ser seu ídolo! E farei o máximo que puder, pequena. Meu compromisso está nessa carta que um dia você vai ler e vai ser a única coisa que me importa. Que Deus te proteja! Bem-vinda ao mundo minha Ceci", escreveu.