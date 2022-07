Karoline Lima dá à luz Cecília, fruto do relacionamento com o jogador Éder Militão

Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima, chegou ao mundo após a influenciadora anunciar o término do relacionamento com o jogador

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 19h44

Neste domingo, 10, a influenciadora Karoline Lima deu à luz a primeira filha Cecília, fruto do seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. Apesar da separação, o jogador do time Real Madrid estava presente durante o parto e acompanhou o nascimento da filha.

Perto do nascimento de Cecília, a influenciadora fez declarações sobre o atleta ir para baladas em Miami enquanto ela ficava sozinha.

Nesta última semana, Karoline anunciou que seu casamento com o jogador havia chegado ao fim após reencontrá-lo.