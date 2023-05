Kaley Cuoco, atriz da série 'The Big Bang Theory', encanta fãs com foto da filha bebê

Kaley Cuoco anunciou o nascimento da pequena em abril deste ano

Kaley Cuoco (37) compartilhou um registro completamente encantador de sua filha recém-nascida, Maldita, nesta semana.

A estrela de 'The Big Bang Theory', publicou no Instagram Stories um pequeno vídeo em que bebê, de dois meses, aparece sorrindo em seu colo. A atriz lança um olhar carrinho à bebê, e, então, dá vários beijos em seu rosto.

"Minha garotinha mais doce", escreveu a atriz na legenda do post. Em seguida, a artista postou uma foto de seu namorado, Tom Pelphrey (40), dormindo abraçado com a filha deles. "Estamos sentindo falta do papai", disse a atriz.

Eles anunciaram que estavam esperando uma filha em outubro de 22. "Bebê Pelphrey vindo em 2023. Muito abençoada e feliz. Amo você, Tom", escreveu a atriz no Instagram na época.

Neste mês, Pelphrey falou à revista People sobre como tem sido ser pai pela primeira vez junto com Cuoco, que também é mãe de primeira viagem. "É incrível. É o paraíso, às vezes é desafiador", comentou o ator de 'Ozark. "É a coisa mais linda de todas."

"Sou muito grato por ter uma parceira com quem amo fazer isso; porque, ao passar dois dias com uma bebê em casa, penso nos pais que estão criando filhos sozinhos. Não entendo como eles fazem isso", ele ainda admitiu. "Meu respeito pelos pais solo aumentou muito."

A artista compartilhou com os fãs as primeiras fotos da filha ainda na maternidade e falou sobre a alegria de se tornar mãe.

"30/03/23. Apresentando, Matilda Carmine Richie Pelphrey, a nova luz de nossas vidas! Estamos muito felizes e gratos por este pequeno milagre. Obrigado aos médicos, enfermeiros, familiares e amigos que nos ajudaram imensamente nos últimos dias. Somos abençoados além da crença",disse ela.

Kaley Cuoco ficou mundialmente conhecida por ter interpretado a personagem Penny na série The Big Bang Theory.