Kaley Cuoco, da série The Big Bang Theory, apresenta a filha recém-nascida, Matilda

Atriz da série The Big Bang Theory, Kaley Cuoco mostra as primeiras fotos da filha recém-nascida, Matilda: 'A nova luz de nossas vidas'

A atriz Kaley Cuoco já é mamãe! Neste sábado, 1º, ela anunciou o nascimento da filha, Matilda Carmine Richie Pelphrey, que veio ao mundo no dia 30 de março. A bebê é fruto do casamento dela com Tom Pelphrey. A artista exibiu as primeiras fotos da filha ainda na maternidade e falou sobre a alegria de se tornar mãe.

"30/03/23. Apresentando, Matilda Carmine Richie Pelphrey, a nova luz de nossas vidas! Estamos muito felizes e gratos por este pequeno milagre. Obrigado aos médicos, enfermeiros, familiares e amigos que nos ajudaram imensamente nos últimos dias. Somos abençoados além da crença", disse ela.

Por fim, ela mandou um recado para o marido. "@tommypelphrey não achava que eu poderia me apaixonar ainda mais por você, mas eu me apaixonei", afirmou.

Kaley Cuoco ficou mundialmente conhecida por ter interpretado a personagem Penny na série The Big Bang Theory.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaley Cuoco (@kaleycuoco)

Jamie Lee Curtis faz homenagem para a filha trans

A atriz Jamie Lee Curtis (64) fez uma linda homenagem para sua filha, Ruby Guest (27), nesta sexta-feira, 31. Acontece que hoje se comemora o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Em suas redes sociais, a famosa fez questão de demonstrar todo seu apoio à filha.

“Amor é amor. O amor de mãe não conhece julgamento. Como mãe, sou totalmente solidária com minhas crianças enquanto elas avançam no universo como seus 'eus' autênticos, com suas próprias mentes, corpos e ideias. Neste Dia da Visibilidade Trans, minha filha e eu somos visíveis. #diadatransvisibilidade”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ruby Guest é a filha mais nova de Jamie Lee Curtis com o diretor Christopher Guest. Ela revelou ser uma mulher trans para a família no ano de 2020.