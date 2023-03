Jamie Lee Curtis presta homenagem para filha no Dia Internacional da Visibilidade Trans

Atriz Jamie Lee Curtis é mãe de Ruby Guest, fruto de seu relacionamento com o diretor Christopher Guest

A atriz Jamie Lee Curtis (64) fez uma linda homenagem para sua filha, Ruby Guest (27), nesta sexta-feira, 31. Acontece que hoje se comemora o Dia Internacional da Visibilidade Trans. Em suas redes sociais, a famosa fez questão de demonstrar todo seu apoio à filha.

“Amor é amor. O amor de mãe não conhece julgamento. Como mãe, sou totalmente solidária com minhas crianças enquanto elas avançam no universo como seus 'eus' autênticos, com suas próprias mentes, corpos e ideias. Neste Dia da Visibilidade Trans, minha filha e eu somos visíveis. #diadatransvisibilidade”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ruby Guest é a filha mais nova de Jamie Lee Curtis com o diretor Christopher Guest. Ela revelou ser uma mulher trans para a família no ano de 2020. “Você é uma mãe maravilhosa. Ela tem muita sorte em ter você”, comentou uma internauta na postagem.

A atriz Jamie Lee Curtis conquistou sua primeira indicação ao Oscar como Melhor Atriz Coadjuvante pela sua performance como Deirdre Beaubeirdre em Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. Em seu Instagram, a atriz compartilhou o momento em que descobriu: “É ASSIM QUE UMA SURPRESA APARECE”, escreveu a atriz ao compartilhar o vídeo gravado por sua amiga, Debbie Oppenheimer, que tem um Oscar pra chamar de seu. “Uma das minhas melhores e mais antigas amigas me mandou uma mensagem às 5h15 da manhã dizendo que estava sentada na frente da minha casa e se eu queria companhia para assistir ao anúncio dos indicados", disse ela na publicação. Como era pela manhã, Jamie estava assistindo às nomeações pelo computador e estava de pijamas. Em outra publicação, a atriz agradeceu a nomeação: "[Ser indicada ao Oscar] nunca esteve nem na caixa dos meus sonhos mais loucos. Sempre me senti como uma estranha olhando para dentro e, ainda assim, sempre muito grata por todas e quaisquer oportunidades que tive."