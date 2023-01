Juliano Cazarré mostra foto com caçula e faz pedido: 'Que ela possa viver uma vida com saúde'

Ator, Juliano Cazarré compartilhou fotos com Maria Guilhermina, que está internada desde que nasceu devido a problemas cardíacos

Juliano Cazarré (42) emocionou os seguidores no início desta semana ao compartilhar uma foto inédita com sua filha caçula, a pequena Maria Guilhermina, fruto de seu relacionamento com Letícia Cazarré, com quem é casado desde 2011. Na legenda da publicação, ele fez um pedido pela saúde da bebê: "Que ela possa viver uma vida com saúde", escreveu.

A pequena está internada desde o seu nascimento, por causa de problemas cardíacos. Ela já fez algumas cirurgias e, mais recentemente, passou por uma traqueostomia. Atualmente, a bebê está em um hospital no Rio de Janeiro, para ficar mais próxima de sua família.

"Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós Vos pedimos que junteis os Vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das Vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna", escreveu ele, no começo da legenda da publicação.

"Dai-nos, Mãe Santíssima, por vossa intercessão, a graça da saúde e da recuperação da nossa Maria Guilhermina, que é nomeada em homenagem a vós. Que ela cresça e possa viver uma vida com saúde e autonomia, cheia de amor por Cristo, por ti, Santa Virgem, por São José e pela Santa Igreja. Rogai também, Mãe Dolorosa, pelo Brasil", completou.

Além de Maria Guilhermina, o ator tem mais quatro filhos com Letícia. São eles Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. O artista está de férias da televisão desde seu último trabalho, na novela Pantanal, sucesso da faixa das 21h da Globo.

Neste fim de semana, o artista publicou outra foto com a caçula, desta vez, segurando ela no colo enquanto dormia. "Hoje eu ganhei um colinho, um colinho do meu papai. Colinho bom, de barriga com barriga, pela primeira vez desde que nasci. E foi tanto xamêgo nesse colinho, tanto amor, cafuné e carinho que sem perceber adormeci nos braços, no colo, do meu papai."